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Отопление

Четверг в Украине будет свежим, повышения температуры можно ожидать со следующей недели - синоптик

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Максимальная температура 23 июля составит +20+25 градусов, на востоке до +28. Дожди пройдут в западных и восточных областях, в Киеве без осадков.

Четверг в Украине будет свежим, повышения температуры можно ожидать со следующей недели - синоптик

Четверг в Украине будет свежим, не жарким. В начале следующей недели градусы подрастут, а в начале августа еще и любители жары порадуются.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Четверг в Украине будет свежим, не жарким. Максимальная температура воздуха 23 июля составит +20+25 градусов, на востоке и юго-востоке +25+28 градусов 

- сообщила Диденко.

По ее словам, дожди пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой, в восточных областях плюс Запорожье и Крым. Ближайшей ночью в Одесской области ливни, грозы, днем ослабнет. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

В Киеве погода - рахат-лукум! 23 июля - белые облака, ласковое солнце, без дождя и температура воздуха +23+25 градусов 

- добавила Диденко.

По словам синоптика, в начале следующей недели градусы подрастут, а в начале августа еще и любители жары порадуются.

Но это рано для хорошего прогноза, пока что - свежий воздух, локальные дожди, много солнца 

- резюмировала Диденко.

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°19.07.26, 19:56 • 48514 просмотров

Антонина Туманова

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