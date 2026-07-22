Четверг в Украине будет свежим, повышения температуры можно ожидать со следующей недели - синоптик
Киев • УНН
Максимальная температура 23 июля составит +20+25 градусов, на востоке до +28. Дожди пройдут в западных и восточных областях, в Киеве без осадков.
Четверг в Украине будет свежим, не жарким. В начале следующей недели градусы подрастут, а в начале августа еще и любители жары порадуются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Четверг в Украине будет свежим, не жарким. Максимальная температура воздуха 23 июля составит +20+25 градусов, на востоке и юго-востоке +25+28 градусов
По ее словам, дожди пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой, в восточных областях плюс Запорожье и Крым. Ближайшей ночью в Одесской области ливни, грозы, днем ослабнет. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.
В Киеве погода - рахат-лукум! 23 июля - белые облака, ласковое солнце, без дождя и температура воздуха +23+25 градусов
По словам синоптика, в начале следующей недели градусы подрастут, а в начале августа еще и любители жары порадуются.
Но это рано для хорошего прогноза, пока что - свежий воздух, локальные дожди, много солнца
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°19.07.26, 19:56 • 48514 просмотров