В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине ожидаются дожди, грозы и местами град. Температура днем будет достигать 30-33°, а 22 июля прогнозируют незначительное похолодание.
В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди и грозы, но температура будет достигать 30-33°, однако уже 22 июля ожидается незначительное похолодание, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие трое суток умеренные, завтра в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; лишь 20 июля на востоке и юго-востоке, 21-22 июля в большинстве западных и северных областей без осадков
По данным синоптиков, температура ночью 14-21°; днем 22-30°, на юге и востоке страны до 33°, в западных областях, 22 июля и в Украине снижение температуры на 4-6°.
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