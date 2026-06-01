Май в Киеве отметился тремя погодными рекордами
Киев • УНН
Средняя температура мая в Киеве составила 16,3°С, что выше нормы на 0,5 градуса. За месяц зафиксировали три рекорда, а самым теплым стало 6 мая.
Последний месяц весны этого года в Киеве отметился тремя температурными рекордами и был теплее нормы, сообщила в понедельник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха в мае составила 16,3°С, что выше климатической нормы на 0,5℃. За месяц было зафиксировано три температурных рекорда.
Холоднее всего было 1 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до 4,2°С.
Теплее всего было 6 числа, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С, установив таким образом температурный рекорд.
Осадков на проспекте Науки выпало 56 мм, что составляет 86 % месячной нормы.
