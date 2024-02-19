Чешские фермеры присоединились к европейским протестам: в Праге затруднено движение

В Праге в понедельник, 19 февраля, из-за протеста фермеров затруднено движение транспорта. Фермеры протестуют против чешской и европейской сельскохозяйственной политики. Об этом пишет Radio Prague International, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в столицу Чехии прибыло примерно 500 тракторов. Полиция сообщает, что пока угрозы транспортного коллапса нет.

Протест в основном организован профсоюзными деятелями, среди прочих Объединением свободных профсоюзов.

Его председатель Богумир Дуфек заявил, что главное требование заключается в том, чтобы Чехия отказалась от плана "Зеленого курса для Европы".

Деятели профсоюза хотят передать список своих требований министру сельского хозяйства Мареку Виборны.

Как отмечается, министр озвучил, что понимает проблемы фермеров, но критикует организаторов сегодняшней акции протеста. По его мнению, они преследуют прежде всего политические цели, и министр не хочет обсуждать с ними изменения в секторе сельского хозяйства.

По той же причине крупные отраслевые организации Чешской Республики, в частности Аграрная палата, Сельскохозяйственный союз и Ассоциация частных земледельцев, дистанцируются от протеста. Администрация столицы призвала граждан в понедельник по возможности работать из дома.

Дополнение

Подобные протесты также проходили в Испании, Франции, Бельгии, Италии и Португалии.

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