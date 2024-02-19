Чеські фермери долучились до європейських протестів: у Празі ускладнений рух
Київ • УНН
Чеські фермери протестували проти чеської та європейської аграрної політики, пригнавши 500 тракторів до Праги і порушивши рух транспорту.
У Празі в понеділок, 19 лютого, через протест фермерів ускладнено рух транспорту. Фермери протестують проти чеської та європейської сільськогосподарської політики. Про це пише Radio Prague International, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, до столиці Чехії прибуло приблизно 500 тракторів. Поліція повідомляє, що поки загрози транспортного колапсу немає.
Протест здебільшого організований профспілковими діячами, серед інших Об'єднанням вільних профспілок.
Його голова Богумір Дуфек заявив, що головна вимога полягає в тому, щоб Чехія відмовилася від плану "Зеленого курсу для Європи".
Діячі профспілки хочуть передати список своїх вимог міністру сільського господарства Мареку Виборни.
Як зазначається, міністр озвучив, що розуміє проблеми фермерів, але критикує організаторів сьогоднішньої акції протесту. На його думку, вони переслідують насамперед політичні цілі, і міністр не хоче обговорювати з ними зміни в секторі сільського господарства.
З тієї самої причини великі галузеві організації Чеської Республіки, зокрема Аграрна палата, Сільськогосподарський союз і Асоціація приватних хліборобів, дистанціюються від протесту. Адміністрація столиці закликала громадян у понеділок за можливості працювати з дому.
Доповнення
Подібні протести також відбувались в Іспанії, Франції, Бельгії, Італії та Португалії.
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