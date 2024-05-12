Чехия разыскивает генерала военной разведки рф за причастность к взрывам на складах оружия в 2014 году. Об этом сообщает Полиция Чешской Республики, передает УНН.

Детали

В связи с обвинениями в причастности к взрывам на складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году, полиция Чехии разыскивает генерала, главу воинской части 29155 главного управления генштаба вс рф андрея аверьянова.

Это решение принято после объявления чехией причастности игру к взрывам, ставшим следствием операции против болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Чехия характеризует инцидент как составляющую "долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки", направленной на прекращение поставок оружия и боеприпасов для украинской армии в сепаратистские районы Донбасса.

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