Британская разведка: отставка российского генерала мизинцева подчеркивает проблемы военной логистики рф

Детали

Как указали в МО Британии, 27 апреля связанные с российскими военными социальные сети заявили, что заместитель министра обороны россии генерал-полковник михаил мизинцев был отправлен в отставку. мизинцев руководил военной логистикой и пробыл на этом посту всего восемь месяцев.

"Увольнение мизинцева не было сразу подтверждено, но слухи о его будущем подчеркивают, что проблемы с логистикой остаются в центре непростой кампании россии в Украине. россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, прежде всего между министерством обороны россии и "группой вагнера", - указывают в британской разведке.

"россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не справляется с требованиями военного времени. В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", - говорится в отчете.

Напомним

РосСМИ сообщили, что в россии отправили в отставку генерала мизинцева, которого некоторые западные СМИ прозвали "мясником Мариуполя".

Впоследствии мо рф в объявлении, поступившем после дней слухов об увольнении мизинцева, сообщило, что алексей кузьменков – бывший сотрудник национальной гвардии – заменил мизинцева.