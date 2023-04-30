В російській армії змінився командувач тилового забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Куратором матеріально-технічного забезпечення зс рф, заступником міністра оборони росії призначено генерал-полковника олексія кузьменкова, напередодні очікуваного контрнаступу Києва, передає УНН.
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Це оголошення надійшло після днів чуток про звільнення генерал-полковника михайла мізінцева.
У заяві міністерства оборони росії говориться, що олексій кузьменков – колишній співробітник національної гвардії – замінив мізінцева.
"кузьменков призначений на посаду заступника міністра оборони російської федерації, відповідального за тилове забезпечення збройних Сил", - йдеться у повідомленні.
У заяві не зазначається, чому мізінцева замінили лише через сім місяців роботи.
Прозваний деякими західними ЗМІ "Маріупольським м'ясником", мізінцева було призначено на пост тилу через кілька днів після того, як у вересні минулого року путін оголосив мобілізаційну кампанію.