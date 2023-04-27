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У росії відправили у відставку "м'ясника Маріуполя" генерала мізінцева - росЗМІ

У росії відправили у відставку "м'ясника Маріуполя" генерала мізінцева - росЗМІ

Київ • УНН

 • 505855 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. За інформацією російських ЗМІ, військове командування росії відправило у відставку заступника міністра оборони росії михайла мізінцева, відомого як "м'ясник Маріуполя", передає УНН.

Деталі

Про звільнення генерала мізінцева з посади заступника міністра оборони написав російський провоєнний телеграм-канал «Рибар» та «воєнкор» олександр солодков. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

За інформацією телеграм-каналу «Рибар», точні причини звільнення мізінцева наразі невідомі.

Як пише “Медуза”, мізінцев відповідали за матеріально-технічне забезпечення армії.

У кремлі прессекретар дмитр пєсков не став підтверджувати чи спростовувати звільнення заступника голови міноборони мізінцева. "Нічого не можу із цього приводу сказати. Тут тема міноборони", - цитують його росЗМІ.

Доповнення

мізінцева було призначено на посаду заступника міністра оборони рф у вересні 2022 року.

мізінцев відомий використанням осудливої тактики, включаючи обстріл цивільних центрів як в Алеппо в 2015-16 роках, так і в Маріуполі, де звірства проти українського народу увічнені, зазначили раніше в британському МЗС, ввівши санкції проти мізинцева.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднювало аудіозапис, на якому генерал-полковник михайло мізінцев, один із злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, називає підлеглих "ублюдками", "мразями" та "пиками смердючими".

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