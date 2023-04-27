В россии отправили в отставку "мясника Мариуполя" генерала мизинцева - россСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. По информации российских СМИ, военное командование россии отправило в отставку заместителя министра обороны россии михаила мизинцева, известного как "мясник Мариуполя", передает УНН.
Детали
Об увольнении генерала мизинцева с должности заместителя министра обороны написал российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» и «военкор» александр солодков. Официально эта информация не подтверждена.
По информации телеграм-канала «Рыбарь», точные причины увольнения мизинцева пока неизвестны.
Как пишет “Медуза”, мизинцев отвечали за материально-техническое обеспечение армии.
В кремле пресс-секретарь дмитрий песков не стал подтверждать или опровергать увольнение замглавы минобороны мизинцева. "Ничего не могу по этому поводу сказать. Здесь тема минобороны", - цитируют его росСМИ.
Дополнение
мизинцев был назначен на должность заместителя министра обороны рф в сентябре 2022 года.
мизинцев известен использованием предосудительной тактики, включая обстрел гражданских центров как в Алеппо в 2015-16 годах, так и в Мариуполе, где зверства против украинского народа увековечены, отметили ранее в британском МИД, введя санкции против мизинцева.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиозапись, на которой генерал-полковник михаил мизинцев, один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя, называет подчиненных "ублюдками", "мразями" и "рожами вонючими".