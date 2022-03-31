Лондон ввів нові санкції: під ударом рупори путінської пропаганди та відповідальний за знищення Маріуполя генерал рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Велика Британія розширила санкції щодо росії за її війну проти України, під ударом опинилися рупори путінської пропаганди та відповідальний за знищення Маріуполя російський генерал Михайло Мізінцев, повідомила голова британського МЗС Ліз Трасс у четвер, 31 березня, пише УНН.
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"Війна Путіна проти України заснована на брехні. Сьогодні я оголосила про нові санкції проти російських державних ЗМІ та кремлівських рупорів, які розповсюджують путінську пропаганду. Серед них – Михайло Мізінцев, відповідальний за жахливі обстріли Маріуполя", - написала Ліз Трасс у Twitter.
Деталі
Ліз Трасс оголосила про розширення санкційного списку Лондоном на 14 позицій, у тому числі щодо російського пропагандиста Сергія Брільова та фінансованого Кремлем телеканалу "ТВ-Новости", якому належить RT.
"Сергій Брільов, відомий телеведучий російського державного медіа "Россия" і пропагандист путіна. Раніше він проживав у Великій Британії, але більше не зможе отримати доступ до своїх активів у Великій Британії чи продовжувати ділові відносини", - вказали зокрема у британському МЗС.
Британський уряд, як вказано, також накладає прямі санкції на державні медіа-організації, з прицілом на фінансовані кремлем "ТВ-Новости", які володіють RT (раніше Russia Today), і "Россия Сегодня", яка контролює інформаційне агентство Sputnik.
Після рішення Ofcom відкликати ліцензію RT на мовлення, ці санкції, як зазначається, гарантують, що RT не зможе повернутися на британське телебачення, а також не дозволять компаніям і приватним особам, які працюють у Великій Британії, вести бізнес з російськими державними пропагандистськими агентствами RT і Sputnik, а також ключовими фігурами в цих організаціях.
"Серед інших пропагандистів, які сьогодні потрапили під санкції:
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- Олександр Жаров, головний виконавчий директор "Газпром-Медиа", колишній голова федеральної служби з нагляду за зв'язком, інформаційними технологій та масової інформації (Роскомнагляд)
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- Олексій Ніколов, керуючий директор RT
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- Антон Анісімов, керівник міжнародного мовлення Sputnik", - сказано у повідомленні.
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Нові санкції також стосуються російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як "маріупольський м'ясник".
"Мізінцев, якого називають "маріупольським м’ясником", є начальником національного центру управління обороною, де плануються та контролюються всі військові операції росії по всьому світу. Мізінцев відомий використанням осудливої тактики, включаючи обстріли цивільних центрів як в Алеппо в 2015-16 роках, так і зараз у Маріуполі, де звірства проти українського народу увічнені", - вказали у британському МЗС.
Раніше
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіозапис, на якому генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною рф Міхаіл Мізінцев, один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, називає підлеглих "ублюдками", "мразями" та "рожами вонючими".