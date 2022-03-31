Лондон ввів нові санкції: під ударом рупори путінської пропаганди та відповідальний за знищення Маріуполя генерал рф

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"Війна Путіна проти України заснована на брехні. Сьогодні я оголосила про нові санкції проти російських державних ЗМІ та кремлівських рупорів, які розповсюджують путінську пропаганду. Серед них – Михайло Мізінцев, відповідальний за жахливі обстріли Маріуполя", - написала Ліз Трасс у Twitter.

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Ліз Трасс оголосила про розширення санкційного списку Лондоном на 14 позицій, у тому числі щодо російського пропагандиста Сергія Брільова та фінансованого Кремлем телеканалу "ТВ-Новости", якому належить RT.

"Сергій Брільов, відомий телеведучий російського державного медіа "Россия" і пропагандист путіна. Раніше він проживав у Великій Британії, але більше не зможе отримати доступ до своїх активів у Великій Британії чи продовжувати ділові відносини", - вказали зокрема у британському МЗС.

Британський уряд, як вказано, також накладає прямі санкції на державні медіа-організації, з прицілом на фінансовані кремлем "ТВ-Новости", які володіють RT (раніше Russia Today), і "Россия Сегодня", яка контролює інформаційне агентство Sputnik.

Після рішення Ofcom відкликати ліцензію RT на мовлення, ці санкції, як зазначається, гарантують, що RT не зможе повернутися на британське телебачення, а також не дозволять компаніям і приватним особам, які працюють у Великій Британії, вести бізнес з російськими державними пропагандистськими агентствами RT і Sputnik, а також ключовими фігурами в цих організаціях.

"Серед інших пропагандистів, які сьогодні потрапили під санкції:



Олександр Жаров, головний виконавчий директор "Газпром-Медиа", колишній голова федеральної служби з нагляду за зв'язком, інформаційними технологій та масової інформації (Роскомнагляд)



Олексій Ніколов, керуючий директор RT



Антон Анісімов, керівник міжнародного мовлення Sputnik", - сказано у повідомленні.



Нові санкції також стосуються російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як "маріупольський м'ясник".

"Мізінцев, якого називають "маріупольським м’ясником", є начальником національного центру управління обороною, де плануються та контролюються всі військові операції росії по всьому світу. Мізінцев відомий використанням осудливої ​​тактики, включаючи обстріли цивільних центрів як в Алеппо в 2015-16 роках, так і зараз у Маріуполі, де звірства проти українського народу увічнені", - вказали у британському МЗС.

Раніше

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіозапис, на якому генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною рф Міхаіл Мізінцев, один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, називає підлеглих "ублюдками", "мразями" та "рожами вонючими".