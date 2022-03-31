Лондон ввел новые санкции: под ударом рупоры путинской пропаганды и ответственный за уничтожение Мариуполя генерал рф

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"Война путина против Украины основана на лжи. Сегодня я объявила о новых санкциях против российских государственных СМИ и кремлевских рупоров, распространяющих путинскую пропаганду. Среди них - Михаил Мизинцев, ответственный за ужасные обстрелы Мариуполя", - написала Лиз Трасс в Twitter.

Детали

Лиз Трасс объявила о расширении санкционного списка Лондоном на 14 позиций, в том числе в отношении российского пропагандиста Сергея Брилева и финансируемого Кремлем телеканала "ТВ-Новости", которому принадлежит RT.

"Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист путина. Ранее проживавший в Великобритании, Брилев больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжить деловые отношения", - указали в частности в британском МИД.

Британское правительство, как указано, также налагает прямые санкции на государственные медиа-организации, с прицелом на финансируемые кремлем "ТВ-Новости", владеющие RT (ранее Russia Today), и "Россия Сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

После решения Ofcom отозвать лицензию RT на вещание, эти санкции, как отмечается, гарантируют, что RT не сможет вернуться на британское телевидение, а также не разрешат компаниям и частным лицам, работающим в Великобритании, вести бизнес с российскими государственными пропагандистскими агентствами RT и Sputnik, а также ключевыми фигурами в этих организациях.

"Среди других пропагандистов, которые сегодня попали под санкции:



Александр Жаров, главный исполнительный директор "Газпром-Медиа", бывший глава федеральной службы по надзору за связью, информационными технологиями и массовой информации (Роскомнадзор)



Алексей Николов, управляющий директор RT



Антон Анисимов, руководитель международного вещания Sputnik", - говорится в сообщении.



Новые санкции также относятся к российскому генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, известному как "мариупольский мясник".

"Мизинцев, которого называют "мариупольским мясником", является начальником национального центра управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру. Мизи нцев известен использованием предосудительной тактики, в том числе обстрелом гражданских центров как в Алеппо в 2015-16 годах, так и сейчас в Мариуполе, где зверства против украинского народа увековечены", - указали в британском МИД.

Ранее

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиозапись, на которой генерал-полковник, начальник национального центра управления обороной россии Михаил Мизинцев, один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя, называет подчиненных "ублюдками", "мразями" и "рожами вонющими".