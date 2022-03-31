Лондон ввел новые санкции: под ударом рупоры путинской пропаганды и ответственный за уничтожение Мариуполя генерал рф

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 36456 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 136786 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 81603 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 114709 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 149291 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 160115 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 353461 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138967 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125078 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 431879 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 63549 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 73219 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 73016 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 62910 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 60134 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 136806 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 353473 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 354573 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 431886 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 404379 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 18981 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 24819 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 98326 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 130548 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 149665 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Лондон ввел новые санкции: под ударом рупоры путинской пропаганды и ответственный за уничтожение Мариуполя генерал рф

Киев • УНН

 • 152984 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Великобритания расширила санкции в отношении россии за ее войну против Украины, под ударом оказались рупоры путинской пропаганды и ответственный за уничтожение Мариуполя российский генерал Михаил Мизинцев, сообщила глава британского МИД Лиз Трасс в четверг, 31 марта, пишет УНН.

Лондон ввел новые санкции: под ударом рупоры путинской пропаганды и ответственный за уничтожение Мариуполя генерал рф

Цитата

"Война путина против Украины основана на лжи. Сегодня я объявила о новых санкциях против российских государственных СМИ и кремлевских рупоров, распространяющих путинскую пропаганду. Среди них - Михаил Мизинцев, ответственный за ужасные обстрелы Мариуполя", - написала Лиз Трасс в Twitter.

Детали

Лиз Трасс объявила о расширении санкционного списка Лондоном на 14 позиций, в том числе в отношении российского пропагандиста Сергея Брилева и финансируемого Кремлем телеканала "ТВ-Новости", которому принадлежит RT.

"Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист путина. Ранее проживавший в Великобритании, Брилев больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжить деловые отношения", - указали в частности в британском МИД.

Британское правительство, как указано, также налагает прямые санкции на государственные медиа-организации, с прицелом на финансируемые кремлем "ТВ-Новости", владеющие RT (ранее Russia Today), и "Россия Сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

После решения Ofcom отозвать лицензию RT на вещание, эти санкции, как отмечается, гарантируют, что RT не сможет вернуться на британское телевидение, а также не разрешат компаниям и частным лицам, работающим в Великобритании, вести бизнес с российскими государственными пропагандистскими агентствами RT и Sputnik, а также ключевыми фигурами в этих организациях.

"Среди других пропагандистов, которые сегодня попали под санкции:

  • Александр Жаров, главный исполнительный директор "Газпром-Медиа", бывший глава федеральной службы по надзору за связью, информационными технологиями и массовой информации (Роскомнадзор)
  • Алексей Николов, управляющий директор RT
  • Антон Анисимов, руководитель международного вещания Sputnik", - говорится в сообщении.

Новые санкции также относятся к российскому генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, известному как "мариупольский мясник".

"Мизинцев, которого называют "мариупольским мясником", является начальником национального центра управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру. Мизи нцев известен использованием предосудительной тактики, в том числе обстрелом гражданских центров как в Алеппо в 2015-16 годах, так и сейчас в Мариуполе, где зверства против украинского народа увековечены", - указали в британском МИД.

Ранее

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиозапись, на которой генерал-полковник, начальник национального центра управления обороной россии Михаил Мизинцев, один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя, называет подчиненных "ублюдками", "мразями" и "рожами вонющими".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74