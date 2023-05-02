Британська розвідка: відставка російського генерала мізінцева підкреслює проблеми військової логістики рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Відставка заступника міністра оборони росії генерал-полковника михайла мізінцева, який керував військовою логістикою, підкреслює проблеми рф з логістикою, ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як вказали у МО Британії, 27 квітня пов’язані з російськими військовими соціальні мережі заявили, що заступника міністра оборони росії генерал-полковника михайла мізінцева було відправлено у відставку. мізінцев керував військовою логістикою і пробув на цій посаді лише вісім місяців.
"Звільнення мізінцева не було відразу підтверджено, але чутки про його майбутнє підкреслюють, що проблеми з логістикою залишаються в центрі непростої кампанії росії в Україні. росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони росії та "групою вагнера", - вказують у британській розвідці.
"росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час, як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині", - ідеться у звіті.
Нагадаємо
РосЗМІ повідомили, що у росії відправили у відставку генерала мізінцева, якого деякі західні ЗМІ прозвали "м'ясником Маріуполя".
Згодом мо рф в оголошенні, що надійшло після днів чуток про звільнення мізінцева, повідомило, що олексій кузьменков – колишній співробітник національної гвардії – замінив мізінцева.