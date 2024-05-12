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Чеська поліція розшукує генерала російської військової розвідки

Чеська поліція розшукує генерала російської військової розвідки

Київ • УНН

 • 101643 перегляди

Чехія розшукує генерала російської військової розвідки через його ймовірну причетність до вибухів на складах зброї у 2014 році, характеризуючи це як частину російської диверсійної операції, спрямованої на припинення поставок зброї в Україну.

Чехія розшукує генерала військової розвідки рф за причетність до вибухів на складах зброї в 2014 році. Про це повідомляє Поліція Чеської Республіки, передає УНН.

Деталі

У зв'язку зі звинуваченнями у причетності до вибухів на складах зі зброєю німецької компанії Imex у Врбетіце у 2014 році, поліція Чехії розшукує генерала, голову військової частини 29155 головного управління генштабу зс рф андрія авер'янова.

Це рішення прийнято після оголошення чехією причетності гру до вибухів, що стали наслідком операції проти болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева. Чехія характеризує інцидент як складову "довгострокової диверсійної операції російської військової розвідки", спрямованої на припинення постачання зброї та боєприпасів для української армії до сепаратистських районів Донбасу.

Британська розвідка: відставка російського генерала мізінцева підкреслює проблеми військової логістики рф02.05.23, 08:53 • 280328 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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