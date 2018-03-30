Красный Крест отправил в ОРДЛО почти три тонны медикаментов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила на временно оккупированные территории Донбасса почти три тонны медицинских препаратов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовал один грузовик от миссии Международного комитета Красного Креста с медицинскими препаратами общим весом 2,8 тонн", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 22 марта миссия МККК отправила на территорию временно оккупированных районов Донецкой области 190,4 тонны помощи.