Червоний Хрест відправив в ОРДЛО майже три тонни медикаментів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на тимчасово окуповані території Донбасу майже три тонни медичних препаратів. Про це УНН повідомили в пресс-службі ДПСУ.
"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувала одна вантажівка від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста з медичними препаратами загальною вагою 2,8 тонн", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 22 березня місія МКЧХ відправила до тимчасово окупованих районів Донецької області 190,4 тонни допомоги.