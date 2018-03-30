Червоний Хрест відправив в ОРДЛО майже три тонни медикаментів

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувала одна вантажівка від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста з медичними препаратами загальною вагою 2,8 тонн", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 22 березня місія МКЧХ відправила до тимчасово окупованих районів Донецької області 190,4 тонни допомоги.