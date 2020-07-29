Красный Крест направил гумпомощь в Донецк и Луганск
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Донецк и Луганск через КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" направился гуманитарный груз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня по маршруту Киев-Донецк и Киев-Луганск последовало пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Так, два грузовика с более 40 тоннами продуктовых наборов и стройматериалов пересекли линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое".
Сообщается, что вчера в КПВВ "Станица Луганская" пограничники оформили на выезд в ВОТ три автомобиля с тремя тоннами школьных принадлежностей и стройматериалами.
Стоит добавить, что гуманитарную помощь получат жители временно оккупированных территорий, что непосредственно страдают от российской агрессии.
Ранее УНН писал, что Швейцария отправила на Донбасс еще 17 грузовиков гумпомощи.