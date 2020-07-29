Червоний Хрест направив гумдопомогу до Донецька та Луганська
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. До Донецька та Луганська через КПВВ “Новотроїцьке” та “Станиця Луганська” попрямував гуманітарний вантаж. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Сьогодні за маршрутом Київ-Донецьк та Київ-Луганськ прослідувало п’ять автівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, — йдеться у повідомленні.
Так, дві вантажівки з понад 40 тоннами продуктових наборів та будматеріалів перетнули лінію розмежування в КПВВ “Новотроїцьке”.
Повідомляється, що вчора в КПВВ “Станиця Луганська” прикордонники оформили на виїзд до ТОТУ три автомобілі з трьома тоннами шкільного приладдя та будматеріалами.
Варто додати, що гуманітарну допомогу отримають жителі тимчасово окупованих територій, що безпосередньо страждають від російської агресії.
Раніше УНН писав, що Швейцарія відправила на Донбас ще 17 вантажівок гумдопомоги.