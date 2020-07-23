Зеленський: Швейцарія відправила на Донбас ще 17 вантажівок гумдопомоги

"Ми вітаємо нову швейцарську програму співробітництва з Україною на наступні 3 роки. Від її загального фінансування на потреби “Води Донбасу” у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків. А сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж Швейцарської Конфедерації — це ще 17 вантажівок, 15 з них привезли хімікати та реагенти, одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська, ще одна — гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь", — сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, сьогодні розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей.





Президент Соммаруга та Президент Зеленський @ZelenskyyUa у Слов'янську зустрічають 12-й гуманітарний транспорт на схід. 17 вантажівок доправили хімікати та прилади для очищення води для Дон. обл., а також медичні засоби для протидії #COVID19 для двох лікарень у Слов'янську pic.twitter.com/ujikI003lf