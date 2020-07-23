Зеленський з президентом Швейцарії розпочали робочу поїздку на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.
“Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області”, — йдеться в повідомленні.
Також на Луганщині президенти України та Швейцарії, як очікується, ознайомляться з реалізацією програми “Велике будівництво”.
Водночас, у Слов’янську запланована закрита нарада, про що повідомляє "Донбасс.Реалии". “Біля Слов’янська на об’єкті КП "Вода Донбасу“ чекають президента України Володимира Зеленського і президента Швейцарії Сімонетту Соммаругу. Привезли вантаж реагентів для знезараження води. У Слов’янську заплановано закриту нараду”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 липня у Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом. Це перший державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин.
Возле Славянска на объекте КП «Вода Донбасса» ждут президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарии Симонетту Соммаругу.
Привезли груз реагентов для обеззараживания воды.
В Славянске запланировано закрытое совещание. pic.twitter.com/RPQRSwttnz