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Зеленский с президентом Швейцарии начали рабочую поездку на Донбасс

Киев  •  УНН

 • 21816 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области", - говорится в сообщении.

Также в Луганской области президенты Украины и Швейцарии, как ожидается, ознакомятся с реализацией программы "Большое строительство".

В то же время, в Славянске запланировано закрытое совещание, о чем сообщает "Донбасс.Реалии". "Возле Славянска на объекте КП "Вода Донбасса" ждут президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарии Симонетту Соммаругу. Привезли груз реагентов для обеззараживания воды. В Славянске запланировано закрытое совещание", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая находится в Украине с государственным визитом. Это первый государственный визит президента Швейцарской Конфедерации в Украину в истории двусторонних дипломатических отношений.

Возле Славянска на объекте КП «Вода Донбасса» ждут президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарии Соммаруга.

Привезли груз реагентов для обеззараживания воды.

В Славянске запланировано закрытое совещание. pic.twitter.com/RPQRSwttnz

- Донбасс.Реалиы (@donbassrealii) July 23, 2020

Украинские Национальные Новости

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