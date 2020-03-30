Красное вино укрепляет иммунитет – ученые

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57160 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66584 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80282 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78959 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102305 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83928 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102394 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105766 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130849 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130294 просмотра

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Актуальное
Красное вино укрепляет иммунитет – ученые

Красное вино укрепляет иммунитет – ученые

Киев  •  УНН

 • 64394 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Умеренное потребление красного вина укрепляет иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Гарвардского университета (Harvard Medical School), передает УНН со ссылкой на NCBI.

Так, в состав красного вина входит ресвератрол. Это — мощный антиоксидант, который активирует белок SIRT1, полезный организму. Эксперименты, проводимые группой учёных во главе с профессором Медицинской школы Гарварда Дэвидом Синклером, показали, что у мышей, получающих инъекции ресвератрола, вдвое повышался иммунитет, замедлялись процессы старения и ожирения организма.

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Продолжительность жизни мышей увеличилась в среднем на 30–50 %.

“В истории фармацевтики ещё никогда не было лекарства, которое так ускоряло действие белка, как это делает ресверватрол с SIRT1. Почти все остальные препараты либо замедляют это действие, либо вообще блокируют его”, — рассказывает Синклер.

Ресвератрол содержится в кожуре винограда и других фруктов, в какао и в орехах.

Напомним, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.

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