Красное вино укрепляет иммунитет – ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Умеренное потребление красного вина укрепляет иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Гарвардского университета (Harvard Medical School), передает УНН со ссылкой на NCBI.
Так, в состав красного вина входит ресвератрол. Это — мощный антиоксидант, который активирует белок SIRT1, полезный организму. Эксперименты, проводимые группой учёных во главе с профессором Медицинской школы Гарварда Дэвидом Синклером, показали, что у мышей, получающих инъекции ресвератрола, вдвое повышался иммунитет, замедлялись процессы старения и ожирения организма.
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Продолжительность жизни мышей увеличилась в среднем на 30–50 %.
“В истории фармацевтики ещё никогда не было лекарства, которое так ускоряло действие белка, как это делает ресверватрол с SIRT1. Почти все остальные препараты либо замедляют это действие, либо вообще блокируют его”, — рассказывает Синклер.
Ресвератрол содержится в кожуре винограда и других фруктов, в какао и в орехах.
Напомним, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.