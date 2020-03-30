Червоне вино зміцнює імунітет - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Помірне споживання червоного вина зміцнює імунітет. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Гарвардського університету (Harvard Medical School), передає УНН з посиланням на NCBI.
Так, до складу червоного вина входить ресвератрол. Це — потужний антиоксидант, який активує білок SIRT1, корисний організму. Експерименти, проведені групою вчених на чолі з професором Медичної школи Гарварда Девідом Сінклером, показали, що у мишей, які отримують ін’єкції ресвератрола, вдвічі підвищувався імунітет, сповільнювалися процеси старіння і ожиріння організму.
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Тривалість життя мишей збільшилася в середньому на 30-50%.
“В історії фармацевтики ще ніколи не було ліків, які так прискорювало дію білка, як це робить ресверватрол з SIRT1. Майже всі інші препарати або уповільнюють цю дію, або взагалі блокують його”, — розповідає Сінклер.
Ресвератрол міститься в шкірці винограду і інших фруктів, в какао і в горіхах.
Нагадаємо, за словами доктора Комаровського, вино і коньяк — це противірусні “препарати”, які повинні бути в кожній “аптечці”.