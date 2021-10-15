"Красная" зона: в Херсоне работают противоковидные патрули
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли противоковидные патрули. Местные власти мониторят соблюдение карантинных требований. Об этом сообщил и.о. заместителя городского головы Роман Головня, передает УНН со ссылкой на Херсонский городской совет.
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“С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований — в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы”, — сказал Головня.
Детали
По его словам, ситуация с COVID-19 в городе серьезная — больницы, которые определены опорными для борьбы с коронавирусной болезнью, заполненные более чем на 95%.
“Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном — в Белозерскую районную больницу в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен — мы открыли склад кислорода”, — отметил Головня.
О работе общественного транспорта, Роман Головня подчеркнул, что на маршруты города вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.
Дополнение
С пятницы, 15 октября, Херсонская область вошла в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Напомним, в Херсоне из-за увеличения случаев коронавируса перенесли осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября.