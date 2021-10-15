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"Красная" зона: в Херсоне работают противоковидные патрули

"Красная" зона: в Херсоне работают противоковидные патрули

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли противоковидные патрули. Местные власти мониторят соблюдение карантинных требований. Об этом сообщил и.о. заместителя городского головы Роман Головня, передает УНН со ссылкой на Херсонский городской совет.

Цитата

“С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований — в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы”, — сказал Головня.

Детали

По его словам, ситуация с COVID-19 в городе серьезная — больницы, которые определены опорными для борьбы с коронавирусной болезнью, заполненные более чем на 95%.

“Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном — в Белозерскую районную больницу в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен — мы открыли склад кислорода”, — отметил Головня.

О работе общественного транспорта, Роман Головня подчеркнул, что на маршруты города вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.

Дополнение

С пятницы, 15 октября, Херсонская область вошла в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Напомним, в Херсоне из-за увеличения случаев коронавируса перенесли осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября.

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