"Червона" зона: у Херсоні працюють протиковідні патрулі

Цитата

“Із самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог — у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи”, — сказав Головня.

Деталі

За його словами, ситуація із COVID-19 у місті серйозна — лікарні, що визначені опорними для боротьби з коронавірусною хворобою, заповнені більш ніж на 95%.

“Сьогодні людей госпіталізують уже до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном — до Білозерської районної лікарні зокрема. Що стосується кисню, то питання із його поставкою вирішено — ми відкрили склад кисню”, — зазначив Головня.

Стосовно роботи громадського транспорту, Роман Головня підкреслив, що на маршрути міста вийшли і тролейбуси, і автобуси у повному складі.

Доповнення

З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Нагадаємо, у Херсоні через збільшення випадків коронавірусу перенесли осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня.