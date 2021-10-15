"Червона" зона: у Херсоні працюють протиковідні патрулі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У зв’язку з “червоною” зоною в Херсоні на вулиці вийшли протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантинних вимог. Про це повідомив в.о.заступника міського голови Роман Головня, передає УНН з посиланням на Херсонську міську раду.
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“Із самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог — у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи”, — сказав Головня.
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За його словами, ситуація із COVID-19 у місті серйозна — лікарні, що визначені опорними для боротьби з коронавірусною хворобою, заповнені більш ніж на 95%.
“Сьогодні людей госпіталізують уже до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном — до Білозерської районної лікарні зокрема. Що стосується кисню, то питання із його поставкою вирішено — ми відкрили склад кисню”, — зазначив Головня.
Стосовно роботи громадського транспорту, Роман Головня підкреслив, що на маршрути міста вийшли і тролейбуси, і автобуси у повному складі.
Доповнення
З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Нагадаємо, у Херсоні через збільшення випадків коронавірусу перенесли осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня.