Черновецкий заявил, что не получил повестку на допрос по делу "вышек Бойко"

"... никаких официальных документов ни я, ни мой сын не получали", - сообщил Черновецкий.

"Лично я никогда не скрывался от следствия и меня незачем было разыскивать! И я не просто хочу, а требую ежедневно от следователей, в том числе и через многочисленные суды, чтобы меня допросили!!! И это можно сделать в любой день по Закону через органы страны, где я официально нахожусь", - добавил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана по делу так называемых "вышек Бойко".