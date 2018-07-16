Черновецкий заявил, что не получил повестку на допрос по делу "вышек Бойко"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан Черновецкий не получили повесток на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу так называемых "вышек Бойко". Об этом Леонид Черновецкий сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... никаких официальных документов ни я, ни мой сын не получали", - сообщил Черновецкий.
"Лично я никогда не скрывался от следствия и меня незачем было разыскивать! И я не просто хочу, а требую ежедневно от следователей, в том числе и через многочисленные суды, чтобы меня допросили!!! И это можно сделать в любой день по Закону через органы страны, где я официально нахожусь", - добавил он.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана по делу так называемых "вышек Бойко".