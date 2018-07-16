Черновецький заявив, що не отримав повістку на допит у справі "вишок Бойка"

"... ніяких офіційних документів ні я, ні мій син не отримували", - повідомив Черновецький.

"Особисто я ніколи не переховувався від слідства і мене не було потреби шукати! І я не просто хочу, а вимагаю щодня від слідчих, в тому числі і через численні суди, щоб мене допитали!!! І це можна зробити в будь-який день за Законом через органи країни, де я офіційно перебуваю", - додав він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликає на допит колишнього мера Києва Леоніда Черновецького і його сина Степана у справі так званих "вишок Бойка".