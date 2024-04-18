Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара

Полиция усиливает патрулирование на улицах Чернигова для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В связи с ростом угрозы и повышением напряженности в результате вражеской ракетной атаки, полиция Чернигова усилила меры безопасности на улицах города. В частности, увеличено количество пеших нарядов и автопатрулей.

Полицейские осуществляют круглосуточное патрулирование в сотрудничестве с другими силовыми структурами, в частности следят за соблюдением ограничений комендантского часа.

Напомним

17 апреля рф нанесла смертоносные ракетные удары по центру Чернигова, в результате погибло 17 человек, 78 человек обратилось в больницы за необходимой помощью и более 40 пострадавших госпитализированы. Среди погибших в Чернигове лейтенант полиции Алина Николаец.

18 апреля объявлено Днем траура по погибшим в Чернигове.

Атака рф на Чернигов: около 80 человек обратилось в больницы