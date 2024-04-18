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Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара
В связи со смертоносным ракетным ударом рф по Чернигову, в результате которого погибли 17 человек и около 80-ти обратилось в больницы, полиция усилила пешие и автомобильные патрули на улицах города для обеспечения безопасности и соблюдения комендантского часа.
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе", рассказывающая о российской осаде Мариуполя, была показана в Европейском парламенте.
Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте
Нидерланды предложили закупить системы противовоздушной обороны Patriot у стран с большими запасами и передать их Украине для помощи в войне с рф.
Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область
Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотника, запущенного из Крыма в направлении южной части Одесской области.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.
Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы
Врача и его сообщника обвинили в организации незаконного пересечения границы и выдаче фальшивых медицинских справок за $3 000, чтобы помочь людям уклониться от военной мобилизации в Сумской области.
Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства в южной части Украины.
Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, вошел в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time в категории "Лидеры".
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе на востоке страны.
рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState
российские войска продвинулись вперед вблизи Новокалиново и Ивановки, но бои продолжаются в Очеретино, Бердичах и Красногоровке.