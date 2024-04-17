Атака рф на Чернигов: около 80 человек обратилось в больницы

Из-за ракетной атаки рф на Чернигов 78 человек обратились в больницы и получили необходимую помощь. Более 40 пострадавших госпитализированы. Об этом заявил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в своем Telegram-канале, передает УНН.

"К сожалению, известно о 17 людях, которых сегодня в Чернигове россия убила своими ракетами. 78 человек обратились в больницы, они получили всю необходимую помощь. Более 40 человек госпитализированы", - написал Ломако.

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В результате атаки рф на Чернигов количество жертв возросло до 17.

Четверг, 18 апреля, в Чернигове объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов рф 17 апреля.

Среди погибших в Чернигове лейтенант полиции Алина Николаец.