Черниговскую свалку обкопали для нераспространения пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Чернигове уже второй день продолжают ликвидировать пожар на местном свалку. Сейчас тушат пожар на площади 15 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в Черниговской области.
“В рамках оборани 15 га проводят тушение пожара”, — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что площадь возгорания обкопали с помощью тракторов, чтобы не допустить распространения огня.
Всего к тушению пожара привлечено 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от Управления ГСЧС в области 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
Как ранее сообщал УНН, в Чернигове вечером 12 сентября загорелся городскую свалку.