Черниговскую свалку обкопали для нераспространения пожара

“В рамках оборани 15 га проводят тушение пожара”, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что площадь возгорания обкопали с помощью тракторов, чтобы не допустить распространения огня.

Всего к тушению пожара привлечено 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от Управления ГСЧС в области 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как ранее сообщал УНН, в Чернигове вечером 12 сентября загорелся городскую свалку.