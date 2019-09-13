Чернігівське сміттєзвалище обкопали для нерозповсюдження пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Чернігові вже другий день продовжують ліквідовувати пожежу на місцевому сміттєзвалище. Наразі гасять пожежу на площі 15 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Чернігівській області.
“В межах обораних 15 га проводять гасіння пожежі”, — розказали у пресслужбі.
У пресслужбі зазначили, що площу загорання обкопали за допомогою тракторів, щоб не допустити розповсюдження вогню.
Всього до гасіння пожежі залучено 26 чоловік та 11 одиниць техніки, в тому числі від Управління ДСНС в області 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Як раніше повідомляв УНН, у Чернігові ввечері 12 вересня загорілося міське сміттєзвалище.