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Чернігівське сміттєзвалище обкопали для нерозповсюдження пожежі

Чернігівське сміттєзвалище обкопали для нерозповсюдження пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Чернігові вже другий день продовжують ліквідовувати пожежу на місцевому сміттєзвалище. Наразі гасять пожежу на площі 15 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Чернігівській області.

“В межах обораних 15 га проводять гасіння пожежі”, — розказали у пресслужбі.

У пресслужбі зазначили, що площу загорання обкопали за допомогою тракторів, щоб не допустити розповсюдження вогню.

Всього до гасіння пожежі залучено 26 чоловік та 11 одиниць техніки, в тому числі від Управління ДСНС в області 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Як раніше повідомляв УНН, у Чернігові ввечері 12 вересня загорілося міське сміттєзвалище.

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