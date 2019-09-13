У Чернігові горить міське сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Чернігові ввечері 12 вересня загорілося міське сміттєзвалище. Станом на ранок 13 вересня гасіння пожежі триває. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС Чернігівської області.
“12 вересня о 22:48 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу сміття на відкритій території полігону твердих побутових відходів КП „АТП-2528“ Чернігівської міської ради, що поблизу с. Новий Білоус Чернігівського району”, — повідомили у пресслужбі.
Пожежні підрозділи прибули на виклик. Станом на 06:00 13 вересня пожежу локалізовано на площі 1 га. За цей час пожежу ліквідовано на площі 0,2 га, залишилось 0,8 га.
Всього до гасіння пожежі залучено 26 чоловік та 11 одиниць техніки, в тому числі від Управління ДСНС в області 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Причина та збитки встановлюються. Гасіння пожежі триває.
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