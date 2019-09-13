Надзвичайна пожежна небезпека панує в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Надзвичайна пожежна небезпека очікується в Україні найближчими днями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 13-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 13-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на кінець тижня.