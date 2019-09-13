Чрезвычайная пожарная опасность удерживается в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Украине в ближайшие дни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 13-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 13-16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на конец недели.