В Чернигове горит городская свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Чернигове вечером 12 сентября загорелась городская свалка. По состоянию на утро 13 сентября тушение пожара продолжается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Черниговской области.
“12 сентября в 22:48 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре мусора на открытой территории полигона твердых бытовых отходов КП ”АТП-2528“ Черниговского городского совета, вблизи с. Новый Белоус Черниговского района”, - сообщили в пресс-служб.
Пожарные подразделения прибыли на вызов. По состоянию на 6:00 13 сентября пожар локализован на площади 1 га. За это время пожар ликвидирован на площади 0,2 га, осталось 0,8 га.
Всего к тушению пожара привлечено 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от Управления ГСЧС в области 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
Причина и ущерб устанавливаются. Тушение пожара продолжается.
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