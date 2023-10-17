Черниговскую и Сумскую области оккупанты за сутки обстреляли трижды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска не перестают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. В течение суток зафиксировано три обстрела из разных видов вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".
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"Российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки начислено 3 обстрела (12 взрывов) из разных видов вооружения", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, зафиксировано:
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- Черниговская область. Новгород-Северская громада: Бучки – 5 приходов, вероятно, НАР (неуправляемая авиационная ракета).
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- Сумская область. Шосткинский район: Сосновка – 4 прихода, вероятно, миномет 120 мм; 3 прихода, вероятно, миномет 120 мм.
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Сообщается, что информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.
Напомним
За неделю враг 34 раза обстрелял населенные пункты Черниговской области, нанес 6 авиационных ударов, был зафиксирован 271 взрыв.