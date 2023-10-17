Черниговскую и Сумскую области оккупанты за сутки обстреляли трижды

Цитата

"Российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки начислено 3 обстрела (12 взрывов) из разных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, зафиксировано:



Черниговская область. Новгород-Северская громада: Бучки – 5 приходов, вероятно, НАР (неуправляемая авиационная ракета).



Сумская область. Шосткинский район: Сосновка – 4 прихода, вероятно, миномет 120 мм; 3 прихода, вероятно, миномет 120 мм.



Сообщается, что информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.

Напомним

За неделю враг 34 раза обстрелял населенные пункты Черниговской области, нанес 6 авиационных ударов, был зафиксирован 271 взрыв.