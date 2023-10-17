Чернігівщину і Сумщину окупанти за добу обстріляли тричі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російські війська не припиняють обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Протягом доби нараховано три обстріли із різних видів озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 3 обстріли (12 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, зафіксовано:
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- Чернігівська область. Новгород-Сіверська громада: Бучки - 5 приходів, ймовірно, НАР (некерована авіаційна ракета).
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- Сумська область. Шосткинський район: Соснівка - 4 приходи, ймовірно, міномет 120 мм; 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мм.
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Повідомляється, що інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксовано.
Нагадаємо
За тиждень ворог 34 рази обстріляв населені пункти Чернігівщини, завдав 6 авіаційних ударів, було зафіксовано 271 вибух.