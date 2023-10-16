Ворог 34 рази обстріляв Чернігівщину, завдав 6 авіаційних ударів

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«Впродовж минулого тижня ворог 34 рази обстріляв 15 населених пунктів області. Нараховано 271 вибух. Противник наніс 6 авіаційних ударів», - написав Чаус у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу горіла житлова будівля.

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У Чернігівській області в лісосмузі на міні підірвались двоє місцевих жителів, один із них загинув.