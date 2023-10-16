Ворог 34 рази обстріляв Чернігівщину, завдав 6 авіаційних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу 34 рази обстріляли населені пункти Чернігівської області, було зафіксовано 271 вибух. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
Цитата
«Впродовж минулого тижня ворог 34 рази обстріляв 15 населених пунктів області. Нараховано 271 вибух. Противник наніс 6 авіаційних ударів», - написав Чаус у Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілу горіла житлова будівля.
Доповнення
У Чернігівській області в лісосмузі на міні підірвались двоє місцевих жителів, один із них загинув.