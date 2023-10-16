Враг 34 раза обстрелял Черниговщину, нанес 6 авиационных ударов

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«В течение прошлой недели враг 34 раза обстрелял 15 населенных пунктов области. Насчитано 271 взрыв. Противник нанес 6 авиационных ударов», - написал Чаус в Telegram.

По его словам, в результате обстрела горело жилое здание.

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В Черниговской области в лесополосе на мине подорвались двое местных жителей, один из них погиб.