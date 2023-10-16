Враг 34 раза обстрелял Черниговщину, нанес 6 авиационных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли населенные пункты Черниговской области, было зафиксировано 271 взрыв. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.
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«В течение прошлой недели враг 34 раза обстрелял 15 населенных пунктов области. Насчитано 271 взрыв. Противник нанес 6 авиационных ударов», - написал Чаус в Telegram.
По его словам, в результате обстрела горело жилое здание.
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В Черниговской области в лесополосе на мине подорвались двое местных жителей, один из них погиб.