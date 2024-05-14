Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"

Российские войска ночью атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками, но украинские защитники уничтожили 5 дронов Shahed, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры, сообщил во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Ночью враг атаковал область ударными БпЛА. Впрочем, наши защитники дали достойный отпор. По предварительной информации, в результате боевой работы мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы в целом уничтожено 5 "шахедов" - написал Табурец в Telegram.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры.

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