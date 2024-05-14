Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  116207 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  125499 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  125438 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  173014 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209405 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214718 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205899 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159846 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151963 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131330 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены

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Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  244394 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  289571 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  290855 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  298785 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  309533 просмотра

Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"

Ночью враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, но украинские защитники успешно сбили 5 беспилотников "Шахид" без жертв и повреждений инфраструктуры.

Война •   •  8689 просмотра
Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"

Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины 14 мая без осадков, лишь в южных областях умеренные кратковременные дожди; температура ночью от заморозков до 10° тепла, днем 11-22° тепла.

Общество •   •  8252 просмотра
Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня

По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые кварталы, инфраструктуру и убив 1 человека и ранив еще 2, но украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".

Война •   •  9727 просмотра
По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены

россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область

Российские войска 462 раза обстреляли Запорожскую область, в том числе 208 беспилотников и 232 артиллерийских удара, целями которых стали 7 населенных пунктов.

Общество •   •  11481 просмотра
россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область

Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 485 430 человек личного состава и 7496 танков.

Война •   •  12592 просмотра
Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова

В результате утреннего обстрела Харькова пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Война •   •  11798 просмотра
Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова

Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"

Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за вмешательства посторонних лиц, что повлекло за собой задержку движения пассажирских поездов.

Общество •   •  13333 просмотра
Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Киев, уже третий с начала российского вторжения, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Америки в защите Украины от российской агрессии.

Война •   •  21273 просмотра
Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

Украинские Воздушные силы успешно сбили все 18 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 14 мая.

Война •   •  17338 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян

В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов

Жилой район в Киевском районе Харькова подвергся обстрелу, о жертвах пока не сообщается, эксперты обследуют место падения снаряда.

Война •   •  17132 просмотра
В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов