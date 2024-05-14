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Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"
Ночью враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, но украинские защитники успешно сбили 5 беспилотников "Шахид" без жертв и повреждений инфраструктуры.
Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня
На большей части территории Украины 14 мая без осадков, лишь в южных областях умеренные кратковременные дожди; температура ночью от заморозков до 10° тепла, днем 11-22° тепла.
По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые кварталы, инфраструктуру и убив 1 человека и ранив еще 2, но украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".
россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область
Российские войска 462 раза обстреляли Запорожскую область, в том числе 208 беспилотников и 232 артиллерийских удара, целями которых стали 7 населенных пунктов.
Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 485 430 человек личного состава и 7496 танков.
Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова
В результате утреннего обстрела Харькова пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за вмешательства посторонних лиц, что повлекло за собой задержку движения пассажирских поездов.
Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Киев, уже третий с начала российского вторжения, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Америки в защите Украины от российской агрессии.
Воздушные Силы уничтожили 18 из 18 ударных дронов россиян
Украинские Воздушные силы успешно сбили все 18 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 14 мая.
В Харькове попадание в Киевском районе - Терехов
Жилой район в Киевском районе Харькова подвергся обстрелу, о жертвах пока не сообщается, эксперты обследуют место падения снаряда.