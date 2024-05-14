Черкащину ворог уночі атакував дронами, знищено 5 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Черкаську область ударними безпілотниками, але українські захисники успішно збили 5 безпілотників "Шахід" без жертв та пошкоджень інфраструктури.
Російські війська вночі атакували Черкаську область ударними безпілотниками, але українські захисники знищили 5 дронів Shahed, без жертв та пошкоджень інфраструктури, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Уночі ворог атакував область ударними БпЛА. Утім наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, у результаті бойової роботи мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби загалом знищено 5 "шахедів"
З його слів, минулось без потерпілих і руйнацій об’єктів інфраструктури.
Повітряні Сили знищили 18 із 18 ударних дронів росіян14.05.24, 07:03 • 56303 перегляди