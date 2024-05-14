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Черкащину ворог уночі атакував дронами, знищено 5 "шахедів"

Черкащину ворог уночі атакував дронами, знищено 5 "шахедів"

Київ • УНН

 • 28610 перегляди

Вночі ворог атакував Черкаську область ударними безпілотниками, але українські захисники успішно збили 5 безпілотників "Шахід" без жертв та пошкоджень інфраструктури.

Російські війська вночі атакували Черкаську область ударними безпілотниками, але українські захисники знищили 5 дронів Shahed, без жертв та пошкоджень інфраструктури, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Уночі ворог атакував область ударними БпЛА. Утім наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, у результаті бойової роботи мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби загалом знищено 5 "шахедів"

- написав Табурець у Telegram.

З його слів, минулось без потерпілих і руйнацій об’єктів інфраструктури.

Повітряні Сили знищили 18 із 18 ударних дронів росіян14.05.24, 07:03 • 56303 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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