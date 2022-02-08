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15 марта, 19:03 • 102497 просмотра

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Очередное заседание ТКГ состоится 9 февраля

Киев • УНН

 • 25926 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Следующее очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоится в среду, 9 февраля. На нем рассмотрят выполнение Минских соглашений, а также срочное поручение разработки плана действий по их выполнению. Об этом журналисту УНН сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

Цитата:

“Сегодня проходит заседание рабочей группы ТКГ, завтра состоится очередное. Что касаемо повестки дня, то уже 8 лет мы обсуждаем один и тот же вопрос - выполнение Минских договоренностей”, - рассказал Гармаш.

Детали

По его словам, на данный момент нет единого понимания по последовательности выполнения некоторого ряда положений в Минских договоренностях, потому это является ключевым вопросом на повестке всех заседаний ТКГ.

Россия, в частности, настаивает на поочередности выполнений пунктов Минских соглашений, при этом, сама же не выполняет первый пункт - прекращение огня, отметил Гармаш.

В связи с этим, политическая подгруппа ТКГ на данном этапе занимается "срочным поручением" - разработкой плана действий по выполнению Минских договоренностей. Как уточнил Гармаш, разработка “дорожной карты” выполнения договоренностей появилось в 2016 году на уровне Нормандского формата.

Дополнение

Первое заседание ТКГ в 2022 году состоялось 26 января. Стороны уделили внимание необходимости практической имплементации итогов Парижского саммита в части, что касается противоминной деятельности. Украина также предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольных территориях и др.

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