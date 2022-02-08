Чергове засідання ТКГ відбудеться 9 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Наступне чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться у середу, 9 лютого. На ньому розглянуть виконання Мінських угод, а також термінове доручення розробки плану дій з їхннього виконання. Про це журналісту УНН повідомив представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш.
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“Сьогодні відбувається засідання робочої групи ТКГ, завтра відбудеться чергове. Що стосується порядку денного, то вже 8 років ми обговорюємо одне і те саме питання - виконання Мінських домовленостей”, - розповів Гармаш.
Деталі
За його словами, наразі немає єдиного розуміння щодо послідовності виконання певної низки положень у Мінських домовленостях, тому це є ключовим питанням на порядку денному всіх засідань ТКГ.
Росія, зокрема, наполягає на почерговості виконання пунктів Мінських угод, при цьому сама ж не виконує перший пункт - припинення вогню, зазначив Гармаш.
У зв'язку з цим, політична підгрупа ТКГ на цьому етапі займається "терміновим дорученням" - розробкою плану дій щодо виконання Мінських домовленостей. Як уточнив Гармаш, розробка "дорожньої карти" виконання домовленостей з'явилася у 2016 році на рівні Нормандського формату.
Доповнення
Перше засідання ТКГ у 2022 році відбулося 26 січня. Сторони приділили увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту щодо частини, що стосується протимінної діяльності. Україна також запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольній території, так і на непідконтрольних територіях та ін.