Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 75%: итоги первого в 2022 году заседания ТКГ

ukru
15 марта, 19:03 • 107145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144348 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124138 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117612 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105218 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101679 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93885 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124631 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127572 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127343 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 48485 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 29901 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 23505 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 50185 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 32715 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124631 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124573 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261771 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291094 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105404 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127572 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111666 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128922 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130938 просмотра
Актуальное
Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 75%: итоги первого в 2022 году заседания ТКГ

Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 75%: итоги первого в 2022 году заседания ТКГ

Киев • УНН

 • 15594 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Вчера, 26 января, состоялось первое в 2022 году заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в ТКГ, информирует УНН.

Детали

Как отметили, во время заседания представитель России в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал проект обращения Депутатов КПРФ к президенту России Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он подчеркнул, что речь идет лишь об обращении 11 депутатов, тогда как "Российская Федерация подчеркивает приверженность Минским соглашениям в целом".

"По итогам работы Рабочей группы по безопасности ТКГ посол Киннунен отметил положительный эффект, достигнутый вследствие подтверждения участниками консультаций 22 декабря 2021 года решимости в соблюдении меры по усилению мер режима прекращения огня (РПО) от 22 июля 2020. Благодаря этому общее количество обстрелов, зафиксированное СММ ОБСЕ, снизилось почти на 75%. В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений режима прекращения огня, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание необходимости практической имплементации итогов Парижского саммита в части что касается противоминной деятельности.

В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольных территориях.

Украина предложила открыть КПВВ в Счастье (зеркальный на Луганск), одно такое предложение не было поддержано ОРЛО со ссылкой на необходимость одновременного открытия Счастью (на НКТУ - Луганск) и Золотое (на НКТУ - Первомайское).

В рамках работы подгруппы по социально-экономическим вопросам участники проговорили дополнительные варианты выплаты маломобильным людям и ряд экологических проблем: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизации работы группы экспертов по затоплению шахт, также обсудили возможность обработки блоков вопросам восстановления социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держали оборону и не сдавали позиций: украинская делегация в ТКГ подвела итоги работы за 2021 год

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы