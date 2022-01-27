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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 75%: підсумки першого у 2022 році засідання ТКГ

Кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 75%: підсумки першого у 2022 році засідання ТКГ

Київ • УНН

 • 15600 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Учора, 26 січня, відбулося перше в 2022 році засідання Трьохсторонньої контактної групи. Про це повідомляє пресслужба української делегації для участі у ТКГ, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, під час засідання представник Росії в ТКГ Борис Гризлов прокоментував проект звернення Депутатів КПРФ до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". Він підкреслив, що йдеться лише про звернення 11 депутатів, тоді як "Російська Федерація підкреслює відданість Мінським Угодам в цілому".

"За підсумками роботи Робочої групи з безпеки та ТКГ посол Кіннунен відзначив позитивний ефект, досягнутий внаслідок підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення заходів Режиму припинення вогню (РПО) від 22 липня 2020. Завдяки цьому загальна кількість обстрілів, зафіксована СММ ОБСЄ, знизилася майже на 75%. Водночас не досягнуто повного припинення порушень режиму припинення вогню, що призводить до втрат у ЗС України та руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Сторони приділили увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту в частині що стосується протимінної діяльності.

У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольній територій, так і на непідконтрольних територіях.

Україна запропонувала відкрити КПВВ Щастя (дзеркальний на Луганськ), одна така пропозиція не була підтримана ОРЛО з посиланням на необхідність одночасного відкриття Щастя (на НКТУ - Луганськ) й Золоте (на НКТУ - Первомайське).

У рамках роботи підгрупи з соціально-економічних питань учасники проговорили додаткові варіанти виплати маломобільним особам та низку екологічних питань: забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ в ОРДО та активізації роботи групи експертів із затоплення шахт, також обговорили можливість опрацювання блоків питань відновлення соціально-економічних зв’язків після забезпечення сталого всеосяжного режиму припинення вогню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тримали оборону і не здавали позицій: українська делегація у ТКГ підбила підсумки роботи за 2021 рік

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