Очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля

"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного выросла среди детей на 5%. Самая высокая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольской области. Повышения заболеваемости ожидаем в середине февраля", - сообщила она.

Напомним, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,1%.