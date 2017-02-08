Очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Очередная волна заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидается в середине февраля. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Татьяна Дихановская в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного выросла среди детей на 5%. Самая высокая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольской области. Повышения заболеваемости ожидаем в середине февраля", - сообщила она.
Напомним, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,1%.