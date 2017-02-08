Чергова хвиля захворюваності на грип очікується у середині лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Чергова хвиля захворюваності на грип і ГРВІ в Україні очікується у середині лютого. Про це повідомила керівник центру грипу та ГРВІ Міністерства охорони здоров’я Тетяна Дихановська в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Епідемічний поріг не перевищений ні в одній з областей України. Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем серед дорослих зменшилася на 6% і трохи зросла серед дітей на 5%. Найвища захворюваність в Київській області, найменша у Тернопільський області. Підвищення захворюваності очікуємо в середині лютого", - повідомила вона.
Нагадаємо, рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві зріс на 8,1%.