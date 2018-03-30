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Очереди за загранпаспортами: ГМС предложила новый способ обращений

Очереди за загранпаспортами: ГМС предложила новый способ обращений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственная миграционная служба Украины ввела новую форму обращений граждан, которые своевременно не получили загранпаспорт. Об этом сообщает пресс-служба ГМС Украины, передает УНН.

"На сайте миграционной службы введена новая удобная форма обращения, которой могут воспользоваться граждане, не получившие своевременно загранпаспорт из-за технической несостоятельности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате "Украина", миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения. Миграционная служба напоминает, что любые предложения от каких-либо посредников по предоставлению услуг по "ускорению" оформления загранпаспортов являются незаконными.

"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате "Украина" до сих пор остается около 675 тысяч документов", - отметили в ГМС.

Напомним, за год в Украине оформили 4 млн биометрических паспортов.

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