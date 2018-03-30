Черги за закордонними паспортами: ДМС запропонувала новий спосіб звернення

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Державна міграційна служба України запровадила нову форму звернень громадян, які своєчасно не отримали закордонний паспорт. Про це повідомляє прес-служба ДМС України, передає УНН.

"На сайті міграційної служби запроваджено нову зручну форму звернення, якою можуть скористатися громадяни, які не отримали своєчасно закордонний паспорт через технічну неспроможність виробника персоналізувати закордонні паспорти в умовах підвищеного попиту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо строк видачі документа минув і паспорт не персоналізовано на поліграфкомбінаті "Україна", міграційна служба направляє звернення підприємству-виробнику для подальшого розгляду. Міграційна служба нагадує, що будь-які пропозиції від будь-яких посередників щодо надання послуг з "прискорення" оформлення закордонних паспортів є незаконними.

"З початку 2018 року в Україні було оформлено та виготовлено близько 1,4 млн закордонних паспортів. Проте у черзі на персоналізацію на поліграфкомбінаті "Україна" досі залишається близько 675 тисяч документів", - зауважили у ДМС.

Нагадаємо, за рік в Україні оформили 4 млн біометричних паспортів.

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