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Из-за издевательств и домашнего насилия: суд отобрал ребенка у старейшей матери Украины

Киев • УНН

 • 305218 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Новозаводской районный суд Чернигова 20 октября принял решение отобрать 12-летнюю дочь у старейшей матери Украины Валентины Подвербной. Это пресс-секретарь суда Татьяна Андрушко подтвердила в комментарии "Суспільному", передает УНН.

Из-за издевательств и домашнего насилия: суд отобрал ребенка у старейшей матери Украины

Цитата

«Заседание проходило в закрытом режиме. Оглашена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которой суд решил отобрать малолетнего ребенка у матери без лишения родительских прав до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до 23 февраля 2025 года», - отметила Андрушко.

Детали

Подвербная, которая родила ребенка в 65 лет, была на заседании, но комментировать решение отказалась. Ее адвокат отметил Андрей Котенок, что они пока не решили подавать апелляционную жалобу. На это у них есть 30 дней.

Напомним

Весной ребенок Подвербной, 12-летняя Анна-Мария, попала в больницу, где категорически отказалась возвращаться к матери. На своей странице в Instagram она угрожала совершить самоубийство, если попадет домой. Объясняла, что мать бъет ее, царапает, травит, запрещает мыться и хочет довести до самоубийства. В апреле в отношении Валентины Подвербной возбудили уголовное дело. С мая ребенок находится в центре социально-психологической реабилитации детей в селе Хмельница.

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